سوريا.. إصابة 12 شرطياً بعد هجوم بعبوة ناسفة بالبلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "إصابة 12 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بإصابات طفيفة بعد اعتداء إرهابي بعبوة ناسفة استهدف حافلتهم قرب جسر صيدا بريف درعا الشرقي".



وأضافت الوكالة أن الهجوم كان بقنبلة مزروعة في حافلة للشرطة انفجرت قرب جسر صيدا بالمحافظة.

وفي نهاية أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، خلف الهجوم الأكثر دموية في 4 أعوام على حافلة عسكرية 14 قتيلاً و3 جرحى على الأقل في العاصمة السورية.