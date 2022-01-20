الرئيس الأمريكي يؤكد أن كامالا هاريس ستكون نائبته عندما يترشح لولاية ثانية

وتواجه هاريس، أول امرأة وأول ملونة تتولى منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة، تراجعاً في شعبيتها منذ توليها المنصب.

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن كامالا هاريس ستكون مجدداً نائبته في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

محمد يوسف

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