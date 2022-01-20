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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يؤكد أن كامالا هاريس ستكون نائبته عندما يترشح لولاية ثانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن كامالا هاريس ستكون مجدداً نائبته في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي إن هاريس "ستكون رفيقتي في الترشح" لولاية رئاسية ثانية.
وتواجه هاريس، أول امرأة وأول ملونة تتولى منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة، تراجعاً في شعبيتها منذ توليها المنصب.