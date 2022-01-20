شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض يتعهد برد "صارم" على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهد البيت الأبيض أمس الأربعاء برد "صارم" على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا، وذلك بعدما بدا أن الرئيس جو بايدن قد أشار إلى أن أي توغل روسي على نطاق صغير سيقابله رد أقل من قبل حلف شمال الأطلسي.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان أعقب تعليقات بايدن التي أثارت سيلاً من الانتقادات، إنه "اذا تجاوزت أي قوات روسية الحدود الأوكرانية، أي غزوها مجدداً، فإنه سيقابل برد سريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".