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البيت الأبيض يتعهد برد "صارم" على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهد البيت الأبيض أمس الأربعاء برد "صارم" على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا، وذلك بعدما بدا أن الرئيس جو بايدن قد أشار إلى أن أي توغل روسي على نطاق صغير سيقابله رد أقل من قبل حلف شمال الأطلسي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان أعقب تعليقات بايدن التي أثارت سيلاً من الانتقادات، إنه "اذا تجاوزت أي قوات روسية الحدود الأوكرانية، أي غزوها مجدداً، فإنه سيقابل برد سريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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