شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: 6603 إصابات بكورونا و28 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 6603 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن هناك 3657 إصابة تم رصدها محليا بين الإصابات الجديدة، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 712 ألفا و503 إصابات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة المسجلة اليوم 488 حالة.

وسجلت البلاد 28 حالة وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 6480 حالة.