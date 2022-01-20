الطقس اليوم.. شديد البرودة على القاهرة وأمطار وصقيع على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء، اليوم الخميس.

وقالت الهيئة، إن هذه الظواهر تسيطر على مناطق الجمهورية غدا وفق التالي:

طقس القاهرة الكبرى

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى.

- يسود طقس غائم جزئيا إلى جانب الشبورة المائية.

طقس الوجه البحري

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون غائم جزئيا.

طقس السواحل الشمالية

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

- يسود طقس غائم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% ونشاط رياح.

طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح.

طقس شمال الصعيد

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل حد الصقيع.

- نشاط رياح أحيانا.

طقس جنوب الصعيد

- يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.