شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو.. اعتقال شخصين تورطا في قتل السفير الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر رئيس الشرطة بمقاطعة «كيفو الشمالية» في الكونغو، أنه تم اعتقال شخصين يشتبه بتورطهما في مقتل السفير الإيطالي لوكا أتاناسيو، في الكونغو، عام 2021.

وأضاف رئيس الشرطة في تصريحات أمس، «إن مشتبها به آخر، يزعم أنه أطلق أعيرة نارية على أتاناسيو، ما زال هاربا».

وذكر محققون أن أتاناسيو ضحية محاولة خطف فاشلة، وأضافوا: إن المهاجمين كانوا يأملون في خطفه، مقابل فدية بالملايين.

وبدلا من ذلك، عندما هاجمت مجموعة مسلحة قافلة السفير في 22 فبراير الماضي، انتهى الأمر بوفاته وحارسه وسائقه، وأصيب عدد آخر بجروح.