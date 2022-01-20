شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاغون»: نعمل مع حلفائنا لمواجهة ميليشيات إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها الإقليميين للتأکد من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ضد تهديدات المليشيات المدعومة من إيران.

وقال جون كيربي في مؤتمر صحافي ليل الثلاثاء/الأربعاء: إن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن دول المنطقة ستكون على علم بهذه الهجمات وتتخذ الإجراءات لصدها في الوقت المناسب.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الثلاثاء، أنه وفقًا لتحقيقات أولية، استخدم الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ كروز وصواريخ باليستية في هجوم يوم الإثنين على أبوظبي وأجزاء من المملكة العربية السعودية.

وعزا المتحدث باسم «البنتاغون» الهجوم الأخير على الإمارات إلى الحوثيين المدعومين من إيران.

من جهته، دان النائب الجمهوري دون بيكون، هجوم الحوثيين الأخير المدعومين من إيران على الإمارات، وقال: إن هذه الهجمات تصاعدت منذ أن رفعت إدارة بايدن الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية، مشددا: «يجب إعادتهم إلى القائمة».