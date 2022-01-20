شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف يطالب بضغط دولي لوقف الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف خلال استقباله المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركنج أمس الأربعاء في الرياض، أهمية ضغط المجتمع الدولي لوقف الإرهاب الحوثي ولانخراط الميليشيا الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية.

ولفت الحجرف إلى أن العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية تتمثل وفقا للمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

وخلال اللقاء أكد الأمين العام على أهمية دور الولايات المتحدة وجهود المبعوث الأمريكي ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية.

كما عبّر الحجرف عن إدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، وكذلك الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، ما يمثل عملًا إرهابيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.