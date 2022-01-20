شكرا لقرائتكم خبر عن عملية «اليمن السعيد» لاستعادة أمن واستقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، أمس الأربعاء، استمرار عملية «حرية اليمن السعيد»، بتنفيذه 19 عملية استهداف ضد الميليشيا المدعومة من إيران في مأرب، والقضاء على أكثر من 90 عنصرا إرهابيا، علاوة على تدمير 11 آلية عسكرية للحوثيين.

وليل الثلاثاء-الأربعاء، أعلن التحالف عن تنفيذ ضربات جوية على معاقل ومعسكرات للحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف: إن «عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية».

وفي حجة، كسرت قوات الجيش اليمني أمس الأربعاء هجوما شنته الميليشيا الحوثية الإيرانية، شمالي مديرية عبس بالمحافظة.

ونقل موقع الجيش اليمني ط «سبتمبر نت» عن مصدر عسكري قوله: إن المواجهات التي خاضها الجيش في جبهات عبس أسفرت عن خسائر بشرية واسعة وسط ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى أن المدفعية دكت متارس وخنادق الانقلابيين بالمنطقة.

وأمس الأول، أسقطت دفاعات «العمالقة» طائرة مسيرة حوثية في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب، وكانت قوات «الألوية» قد تمكنت يوم الأربعاء من إسقاط طائرة مفخخة تابعة للميليشيات الحوثية في المديرية ذاتها، فيما أسقطت قوات التشكيل البحري بالمنطقة الخامسة السبت، مسيرة أخرى أطلقها الحوثي قبالة سواحل مرسى حبل جنوب مديرية ميدي.

وفي سياق العمليات الماضية وصولا لتحرير الشقيقة اليمن، يقول الكاتب صالح السعيد لـ (اليوم): بدء «حرية اليمن السعيد» خطوة سعودية جديدة ضمن خطوات المملكة التي لم تتوقف منذ انطلاق «عاصفة الحزم»، ولن تتوقف حتى يعود اليمن سعيدا رغما عن إيران وميليشياتها من اليمن وحتى لبنان.

واستنكر السعيد الصمت الدولي على إرهاب أذرع إيران وتهديد أمن المنطقة والعالم، مشيرا إلى الهجمات المتواصلة على الأراضي السعودية والأخيرة على الإمارات، علاوة على قرصنة واختطاف السفن في البحر الأحمر الممر المائي الأهم للملاحة والتجارة العالميتين، وأضاف: الرياض ماضية الخطى نحو تحرير المنطقة من إرهاب طهران وميليشياتها، لبسط الأمن والاستقرار وتوفير الحماية لمصالح المجتمع الدولي.