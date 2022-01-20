عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آخر قرارات سعيد.. قضاء تونس بلا منح وامتيازات

الخميس 20 يناير 2022

الخليج 365

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، وقف المنح والامتيازات الخاصة بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.



وقالت الرئاسة التونسية في بيان، "ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل "نيسان" 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء".

وتابع البيان "ينص المرسوم الجديد على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء".

وبذلك، يلغي القرار الجديد المنح والامتيازات الخاصة بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

ومنذ أواخر يوليو/تموز الماضي، يقود سعيد حركة تصحيحية لإزالة آثار حكم حركة النهضة الإخوانية، وتخليص البلاد من اضطرابات سياسية صبغتها طوال الـ١٠ سنوات الماضية.

وبدأ الأمر بتجميد البرلمان الذي تسيطر عليه النهضة، وإقالة الحكومة، ثم التمهيد إلى وضع دستور جديد للبلاد عبر حوار وطني إلكتروني غير مسبوق.