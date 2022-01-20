اخبار العالم

بايدن: سنعيد النظر في إعادة الحوثيين على قوائم الإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

0D6E2ED2-0C60-42A0-9124-F2A145532025

الإفراج عن الأسير موقدي بعد 17 عاما ونصف من الاعتقال

أفرج اليوم عن الأسير الفلسطيني فادي فارس موقدي من بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت، بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 17 عامًا ونصف...

91b481b32a.jpgأبها: دوت الخليج
87ed09638c.jpg16 جمادى الآخرة 1443 هـ

انطلاق محاكمة الطبيب السوري

انطلقت محاكمة طبيب سوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل معارض واحد على الأقل، الأربعاء في فرانكفورت، ما يعزز دور القضاء...

icon-byline.pngفرانكفورت: أ ف ب
icon-clock.png16 جمادى الآخرة 1443 هـ

اليونان تتسلم الرافال الفرنسية

أعلنت شركة داسو الفرنسية للطيران في بيان الأربعاء أن القوات الجوية اليونانية تلقت ست طائرات من طراز الرافال اليوم.وذكرت وكالة...

icon-byline.pngأثينا: الوكالات
icon-clock.png16 جمادى الآخرة 1443 هـ

حركة طالبان تلقي القبض على قاتل زينب

خلال الأيام الماضية، نظمت ناشطات تظاهرات محدودة، احتجاجا على مقتل امرأة أثناء مرورها أمام حاجز أمني، في كابول الأسبوع الماضي،...

icon-byline.pngكابول: الوكالات
icon-clock.png16 جمادى الآخرة 1443 هـ

الأمم المتحدة تدين العنف ضد المحتجين السودانيين

فيما اشترطت الوساطة الدولية وقف العنف لحل أزمة السودان، دانت الأمم المتحدة استخدام الذخيرة الحية والقوة المميتة ضد المتظاهرين في...

icon-byline.pngالخرطوم: الوكالات
icon-clock.png16 جمادى الآخرة 1443 هـ

شرطة الاحتلال تطرد فلسطينيين من منازلهم وتهدمها

تستمر شرطة الاحتلال الإسرائيلي في استيطانها للأراضي الفلسطينية، ونهب الأراضي وهدم المنازل، والأربعاء قامت بإخلاء أسرة فلسطينية...

icon-byline.pngالقدس: الوكالات
icon-clock.png16 جمادى الآخرة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: سنعيد النظر في إعادة الحوثيين على قوائم الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا