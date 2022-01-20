الإفراج عن الأسير موقدي بعد 17 عاما ونصف من الاعتقال

بايدن: سنعيد النظر في إعادة الحوثيين على قوائم الإرهاب قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إعادة إدراج مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على قوائم الإرهاب قيد النظر. وأوضح في خطاب ألقاه منذ... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 17 جمادى الآخرة 1443 هـ 17 جمادى الآخرة 1443 هـ

انطلاق محاكمة الطبيب السوري انطلقت محاكمة طبيب سوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل معارض واحد على الأقل، الأربعاء في فرانكفورت، ما يعزز دور القضاء... فرانكفورت: أ ف ب فرانكفورت: أ ف ب 16 جمادى الآخرة 1443 هـ 16 جمادى الآخرة 1443 هـ

اليونان تتسلم الرافال الفرنسية أعلنت شركة داسو الفرنسية للطيران في بيان الأربعاء أن القوات الجوية اليونانية تلقت ست طائرات من طراز الرافال اليوم.وذكرت وكالة... أثينا: الوكالات أثينا: الوكالات 16 جمادى الآخرة 1443 هـ 16 جمادى الآخرة 1443 هـ

حركة طالبان تلقي القبض على قاتل زينب خلال الأيام الماضية، نظمت ناشطات تظاهرات محدودة، احتجاجا على مقتل امرأة أثناء مرورها أمام حاجز أمني، في كابول الأسبوع الماضي،... كابول: الوكالات كابول: الوكالات 16 جمادى الآخرة 1443 هـ 16 جمادى الآخرة 1443 هـ

الأمم المتحدة تدين العنف ضد المحتجين السودانيين فيما اشترطت الوساطة الدولية وقف العنف لحل أزمة السودان، دانت الأمم المتحدة استخدام الذخيرة الحية والقوة المميتة ضد المتظاهرين في... الخرطوم: الوكالات الخرطوم: الوكالات 16 جمادى الآخرة 1443 هـ 16 جمادى الآخرة 1443 هـ

شرطة الاحتلال تطرد فلسطينيين من منازلهم وتهدمها تستمر شرطة الاحتلال الإسرائيلي في استيطانها للأراضي الفلسطينية، ونهب الأراضي وهدم المنازل، والأربعاء قامت بإخلاء أسرة فلسطينية... القدس: الوكالات القدس: الوكالات 16 جمادى الآخرة 1443 هـ 16 جمادى الآخرة 1443 هـ

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