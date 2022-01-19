شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. فرنسا تسجل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن فرنسا سجلت أكثر من 436 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات أمس الثلاثاء بلغ 464769 إصابة .

وارتفع عدد المرضي الذين يتلقون العلاج في المستشفيات في نفس الفترة بأكثر من 700 ليبلغ 27230 مريض، لكن عدد المرضى في وحدات الرعاية المكثفة انخفض لليوم الثاني على التوالي وظل أقل من أربعة آلاف حالة.