شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرهان يشكل حكومة تسيير أعمال من وكلاء الوزارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال، لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.



ووجه البرهان، لدى لقائه وكلاء الوزارات في القصر الرئاسي، اليوم، الاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، والالتزام بالمؤسسية في الخدمة المدنية، والبعد عن الاستقطاب الحزبي والجهوي، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز أخطاء الفترة السابقة.