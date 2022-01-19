انطلاق محاكمة الطبيب السوري

وصل علاء موسى البالغ 36 عامًا إلى المحكمة ووضع في قفص الاتهام.
وتلاحق النيابة العامة الفدرالية علاء موسى بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» بموجب الولاية القضائية العالمية لألمانيا. وسمح هذا المبدأ القانوني الأسبوع الماضي بصدور حكم بالسجن مدى الحياة على ضابط سوري سابق في محاكمة أخرى في أول حكم من نوعه في ألمانيا.
وأوقف علاء موسى في يونيو 2020 في هسن في غرب ألمانيا وهو يحاكم أمام محكمة فرانكفورت في 18 حالة تعذيب معارضين للنظام السوري وبتهمة قتل معتقل بحقنة. ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
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