شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يدعو لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية وملاحقة قياداتها كـ«مجرمي حرب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء بأشد العبارات، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، محطة وقود في منطقة جعدر شمال مديرية حريب محافظة مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، والذي تسبب في مقتل 4 من عمال المحطة والمواطنين، وإصابة 5 آخرين واحتراق عدد من السيارات.

وقال الإرياني إن هذه الجريمة النكراء امتداد لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي الارهابية بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة، باستخدام الأسلحة الايرانية المهربة من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء غالبيتهم من النساء الأطفال وكبار السن.

وطالب الإرياني، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة كل جرائم القتل التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين.

كما طالب الإرياني بإعادة إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم “مجرمي حرب”.