شكرا لقرائتكم خبر عن كندا قلقة من اندلاع حرب في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الأربعاء إن كندا تخشى اندلاع صراع مسلح في أوكرانيا، مضيفا أنها تعمل مع حلفائها لإبلاغ روسيا بكل وضوح أن أي عدوان آخر على كييف سيكون غير مقبول.

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن قد قال فى وقت سابق إن روسيا قد تشن هجوما جديدا على أوكرانيا "بإشعار قصير جدا". وتنفي موسكو، التي نشرت معدات عسكرية وعشرات الآلاف من الجنود بالقرب من الحدود، أنها تخطط لغزو أوكرانيا وتنحي باللائمة على الغرب في تصاعد التوتر.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي "نخشى اندلاع صراع مسلح في أوكرانيا. نحن قلقون للغاية بشأن موقف الحكومة الروسية...وحقيقة أنها ترسل جنودا إلى حدود مع أوكرانيا".

وتتخذ كندا، التي لديها عدد كبير من السكان من أصل أوكراني، نهجا متشددا إزاء روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

وقال ترودو "نحن نعمل مع شركائنا الدوليين للتأكيد على أن أي عدوان أو توغل روسي جديد داخل أوكرانيا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف "نعبر عن موقفنا بردود فعل دبلوماسية وبفرض العقوبات وممارسة الضغوط على الساحة الدولية".