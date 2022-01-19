3 من حزب الشيطان ينضمون إلى قائمة الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 3 رجال أعمال على علاقة بميليشيات حزب الشيطان الإرهابية المسماة (حزب الله)، وأكدت أن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للجماعة المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يشهد فيه البلد أزمة.

وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها «أضافت كلا من عادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد سالم العلم وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة لقائمتها الخاصة بالعقوبات».

وأوضحت الوزارة في البيان «من خلال رجال أعمال كهؤلاء المحددين، يصل حزب الله للدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية».

وإلى جانب المتورطين الثلاثة، أكدت الوزارة وضع شركة دار السلام للسفر والسياحة على قائمة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين وقادة الجماعات الإرهابية ومسؤوليها ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب. وأشارت إلى أن الحزب الإرهابي يواصل الانخراط في نشاط غير مشروع وجمع الثروات على حساب الشعب اللبناني، بينما يعاني هذا الأخير من أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية، وقالت «من الواضح أن حزب الله وشركاءه مهتمون بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم إيران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني».