ضغوط أمريكية لإنهاء الاضطرابات بالسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل مبعوث أمريكي إلى السودان لإجراء محادثات أزمة، وسط تصاعد التوقعات بصدور رد قوي من جانب الولايات المتحدة على الاضطرابات والعنف الذي تشهده البلاد.

ولفتت وكالة «بلومبيرج» للأنباء إلى أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية «مولي في» تأتي في وقت توقفت فيه الأنشطة في معظم أنحاء العاصمة الخرطوم.

وقامت الكثير من الأعمال بإغلاق أبوابها وانتشرت المتاريس في الشوارع في إطار دعوات لعصيان مدني، بعد سقوط المزيد من القتلى في احتجاجات مطالبة بحكم مدني.

وقتل ما لا يقل عن 71 شخصا وأصيب نحو 2200 منذ أطاح الجيش في أكتوبر الماضي بالحكومة المدنية.