ويليامز: إجراء انتخابات ليبيا أهم من تغيير الحكومة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أمس البرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات بدلا من السعي لتغيير الحكومة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن وليامز قولها، إن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيا.

وأوضحت أنه على الرغم من الصلاحيات التي يمتلكها البرلمان لإنهاء سلطة الحكومة الحالية، فإن هناك أيضا اتفاقيات معترفا بها دوليا وقعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة.

وتقود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي، ستيفاني ويليامز، جهودا كبيرة للبحث عن دعم إقليمي ودولي لخطتها التي تقوم على تنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية يونيو، لكنها تصطدم بواقع داخلي وتحالفات محلية لا تضع الانتخابات كأولوية.

وخلال الأيام الماضية، قامت ويليامز بجولة قادتها من ليبيا إلى تونس وأنقرة وموسكو ثم القاهرة، في سبيل حشد دعم إقليمي ودولي من أجل الاستمرار في العملية السياسية والحفاظ على الزخم الانتخابي ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي وأقرها مجلس الأمن الدولي، وتنتهي في يونيو من هذا العام.