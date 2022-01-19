حقائب شتوية سعودية للضالع وسلال غذائية في تعز

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وسلم المركز 331 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجا في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 1,986 فردا، فيما قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ740 مستفيدا، خلال أسبوع واحد فقط.
واستمرت الحملة السعودية لتوزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في السودان، حيث جرى توزيع 18 طنا من السلال الغذائية في محلية أبوحجار بولاية سنار، استفاد منها 3,600 فرد.
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