شكرا لقرائتكم خبر ابن عزيز: البشائر تلوح بنهاية مشروع الدمار الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليمنية، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز عن قرب الخلاص والقضاء على جماعة الحوثي المسلحة.

وقال في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة «هناك بشائر كبيرة للشعب اليمني سينتهي على إثرها مشروع الدمار والخراب الحوثي»، وندد بالقصف الحوثي الذي طال منشآت مدنية في السعودية والإمارات، والتي قالت «إنها جاءت لنصرة اليمنيين ضد مشروع إيران التدميري في اليمن والمنطقة».

وفيما وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 118 حالة انتهاك حوثية طالت مدنيين في محافظة تعز، خلال شهر ديسمبر الماضي، اكتشفت الوحدة التنفيذية للتعامل مع الألغام في مديرية الخوخة أمس، حقل ألغام كبير زرعتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقالت الوحدة المتخصصة لإزالة الألغام، عبر منشور على فيس بوك، «إن فريقها اكتشف حقلا من الألغام يضم 35 لغما متعددا بالآليات، والأفراد، والدواسات، وهي عبوات تزود بجهاز تفجير ينفجر عندما يدوس عليها الضحية»، وأشار «إن الحقل اكتشف في قرية الحنجلة التابعة لمديرية الخوخة المحررة مؤخرا».

وتعتبر مناطق شرق الخوخة حقولا عالية التأثير بسبب زراعة الألغام بشكل عشوائي وكثيف ويوجد فيها ألغام فردية ودواسات وهي منطقة مأهولة بالسكان ومنطقة زراعية، وقتل طفلان قبل أيام في انفجار لغم حوثي أثناء عملهما في مزرعة بمنطقة الوعرة بالخوخة.

ويعد الساحل الغربي أكبر حقل للألغام، إذ يقدر خبراء قيام ميليشيات الحوثي بزراعته بنحو مليوني لغم متعدد، وأدت الألغام الحوثية إلى سقوط أكثر من 1200 ضحية غالبيتهم من الأطفال أثناء رعيهم الأغنام. ويقول مراقبون أن إجرام الميليشيات الممنهج لإعاقة تطبيع الحياة بالمناطق المحررة، بلغ حد محاولاتها استهداف الفرق الهندسية في القوات المشتركة العاملة بوتيرة عالية لتطهير المناطق المحررة من حقول الألغام المزروعة وسط الأحياء

السكنية والمزارع والطرقات العامة والفرعية».

وحصدت الطعام الحوثي أيضا أرواح الكثير من العاملين في مجال التخلص من الألغام آخرهم موسى الحارثي، الذي كان يعمل مع فرق «مسام» لنزع الألغام، حيث انفجر به لغم أودى بحياته.

وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني «إن الحوثيين خزنوا ألغاما في صناديق إغاثية تحمل شعار الأمم المتحدة، ويتفنن الحوثيون في تمويه الألغام والعبوات الناسفة التي توضع على الطرق لإلحاق الضرر وقتل أكبر عدد ممكن من اليمنيين».

مشاهدات يمنية:







قوات ألوية العمالقة تسقط طائرة مسيرة حوثية في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب.



أصيب مدنيان بقصف لطائرة جوية مسيرة استهدف مناطق سكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة.



ميليشيات الحوثي تواصل استهداف المناطق المحررة بقصف ممنهج، لإعاقة تطبيع الحياة فيها، وإخافة أهاليها النازحين من العودة إلى منازلهم ومزارعهم.



انتهاكات الحوثي في تعز خلال ديسمبر 2021:

ـ 118 انتهاكا.

ـ 35 قتيلا مدنيا.

ـ 37 ضررا لممتلكات عامة وخاصة.

ـ 3 منازل فجرت.