شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشتي عمل «الاتصال والتواصل» و«نظام الجودة» في عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأهيل الشباب للدخول في سوق العمل من خلال رفع قدراتهم المعرفية

بدأت اليوم في عدن ورشتي عمل بعنوان (الاتصال والتواصل الفعال و الجودة الشاملة كايزن) والتي نظمتها منظمة اليمن للتدريب بهدف التوظيف بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية و إعمار اليمن ومؤسسة والوليد للإنسانية ضمن أنشطة مشروع مستقبل.

ويتلقى 38 مشارك ومشاركة من محافظة عدن خلال يومين معارف علمية وعملية حول مفهوم الاتصال والتواصل وعناصر الاتصال وأهميتة وأنواعة وأساليب الاستراتيجية الحديثة الاتصال الفعال وأدوار الجودة الشاملة وأهدافها ومميزاتها ومعوقات تطبيق الجودة بالاضافة إلى استراتيجية "كايزن" في الادارة اليابانية وأساليب وادوات كايزن والوصايا العشر لتطبيق كايزن

وفي تدشين الورشة ألقيت عدد من الكلمات من قبل المدير التنفيذي لمؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف الاستاذ امين القادري ومدير مكتب البرنامح السعودي للتنمية وإعمار اليمن عدن المهندس احمد مدخلي والمدير التنفيذي لبنك عدن للتمويل الاصغر الأستاذ يعقوب ثابت اشادوا فيها بالورش ومشاركة الشباب لتأسيس فريق عمل متسلح بالأساليب العلمية والعملية التي تعكس مستوى الأداء والعمل الإيجابي وتحسين مستوى العمل بهدف إيصال الرسالة المهنية وأهمية الاستمرارية في التدريب والتأهيل وتطوير البرنامج.

مشيرين الى أن برنامج بناء المستقبل للشباب يعد امتداد لجهود البرنامج السعودي للتنمية واعمار اليمن الرامية إلى بناء القدرات وتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم في المجتمع بما يسهم في تحسين أدائهم في المستقبل التي سيساهم في تحسين مستواهم المعيشي من خلال تنفيد المشاريع والمبادرات التي من شأنها التغيير الإيجابي للكوادر الشبابية.

كما أشارت الكلمات لما قدمه بنك عدن للتمويل الأصغر من شراكة في التدريب العملي لعدد 16من المتدربين في البرنامج وتأهيل الشباب للدخول في سوق العمل من خلال الدورات التي تساهم في رفع قدراتهم المعرفية بنظام العمل والمنظومة المالية والتمويل الأصغر وتوظيفهم في البنك، مؤكدين على اهمية العمل والشراكة بين كل الجهات ذات العلاقة للاستفادة من الشباب وإعدادهم وتعريفهم بمفهوم التواصل وأهميته والأساليب الحديثة في كيفية التواصل وتمكينهم اقتصاديا حتى يتمكنوا من العمل بالطرق العلمية التي تساعدهم في إقامة المشاريع المدره بالدخل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

و الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ 204 مشروعاً ومبادرةً تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.