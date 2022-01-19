شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان بولندا من ملايين اليورو بسبب غرامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها ستبقي على ملايين اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لبولندا بسبب عدم دفع وارسو غرامة فرضتها عليها محكمة فيما يتعلق بمنجم "تورو" للفحم".

وفي أعقاب انتهاء مهلة للتحرك من أجل تلبية دعوة لدفع الغرامة تم توجيهها في تشرين الثاني/نوفمبر، ستحدد المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المبلغ الذي سيتم اقتطاعه، حسبما قال المتحدث باسم المفوضية بالازس أوجفاري في بروكسل.

وذكر المتحدث للصحفيين، إنه سيتم إخطار السلطات البولندية ومنحها 10 أيام للرد قبل أن تقوم المفوضية بتنفيذ تلك الخطوة.