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العراق يعلن تدمير 3 أوكار للإرهابيين في ديالى

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الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تدمير 3 أوكار للإرهابيين في ديالى والعثور على أعتدة وأسلحة.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمكنت القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وخلال العملية التي انطلقت بصفحتها الأولى صباح اليوم، من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين.

وأوضحت أنها احتوت على عدد من العبوات الناسفة وقنابر الهاون و9 صواريخ spg9 و5 حشوات صاروخ وجليكان مملؤة بمادة C4 ومساطر تفجير ورمانة يدوية واعتدة مختلفة وخزان مياه وافرشة واغطية واواني طبخ ومواد أخرى".

وأضافت، أنه "تم التعامل مع هذه الأوكار وتدميرها من قبل القوات الأمنية المنفذة للواجب، والتحفظ على المواد المضبوطة الأخرى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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