شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يطالب بإدراج الحوثي بقوائم الإرهاب وملاحقة قياداتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، بأشد العبارات جريمة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران محطة وقود في منطقة جعدر شمال مديرية حريب محافظة مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، والذي أسفر عن مقتل 4 من عمال المحطة والمواطنين، وإصابة 5 آخرين واحتراق عدد من السيارات.

وأوضح "الإرياني"، أن هذه الجريمة النكراء يأتي امتداداً لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة باستخدام الأسلحة الإيرانية المهربة من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء غالبيتهم من النساء الأطفال وكبار السن.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل، التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وإعادة إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".