الأردن: توقيع عقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الطاقة الأردنية اليوم الأربعاء، بأنها ستوقع يوم الأربعاء المقبل على اتفاقية تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الكهربائية السورية.



وقالت الوزارة في بيان لها ”يوقع الأردن ولبنان وسوريا يوم الابعاء المقبل اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية“.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية صالح الخرابشة في البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية ”أهمية الاتفاقية لمساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية“.