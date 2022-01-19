مصر تسمح بالطعن بقانون التحفظ على أموال "الإرهابيين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، بالسماح للمحامي والناشط الحقوقي خالد علي، بالطعن في بعض الإجراءات التي يتضمنها قانون التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والأشخاص الإرهابيين.



وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها القضاء المصري بمثل هذا الإجراء، وإتاحة الطعن في إجراءات القوانين المنظمة لآلية الإدارة والتصرف والتحفظ في أموال المدرجين على قائمة ”الإرهابيين“