أول تحرك أمريكي بعد استهداف الحوثي للإمارات والسعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - يناير - 2022 5:29 مساءً

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن جولة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تشمل عواصم الخليج ولندن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن “المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ سيزور عواصم الخليج ولندن في جولة تبدأ اليوم الأربعاء”.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الزيارة تأتي “لتنشيط جهود السلام والضغط من أجل وقف التصعيد ومعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الأليمة في اليمن”.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف: “نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء”.

يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.

وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، “اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية… بالقرب من خزانات أدنوك… كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي”.

وأعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، مساء الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.