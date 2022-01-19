شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي لليمن يزور الخليج لتنشيط جهود السلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج سيزور منطقة الخليج هذا الأسبوع "لتنشيط جهود السلام" بعد عدد من الهجمات في إطار الحرب بين جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران، والتحالف الذي تقوده السعودية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن ليندركينج سيسعى إلى "الضغط من أجل وقف التصعيد العسكري، واستغلال العام الجديد للمشاركة على نحو كامل في عملية سلام شاملة تقودها الأمم المتحدة".

وسيركز المبعوث أيضا على "الحاجة الملحة لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية العصيبة التي يواجهها اليمنيون".

وتأتي زيارته في أعقاب هجمات هذا الأسبوع نقلت الحرب إلى مستوى جديد، إذ استهدف هجوم بطائرة مسيرة وصواريخ، أعلنت جماعة الحوثي المسؤولية عنه، الإمارات وأسفر عن مقتل ثلاثة.