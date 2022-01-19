انت الان تتابع خبر عواصف ثلجية غير مسبوقة تضرب دولة مجاورة للعراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شلت عواصف ثلجية حركة المرور في ولاية غازي عنتاب التركية الجنوبية على حدود سوريا، حسب صحيفة "مليت" التركية اليوم الأربعاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن سماكة الغطاء الثلجي في الولاية تتراوح بين نصف متر ومتر حسب المنطقة.
وأسفر تساقط الثلوج الذي لم تشهده المنطقة على مدار السنوات الـ54 الأخيرة وبدأ يوم الثلاثاء، عن تكدّس مئات الشاحنات على الطرق المحلية.
وأسفر تساقط الثلوج الذي لم تشهده المنطقة على مدار السنوات الـ54 الأخيرة وبدأ يوم الثلاثاء، عن تكدّس مئات الشاحنات على الطرق المحلية.