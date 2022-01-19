الكاظمي و الحكيم يناقشان ملف تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية

وقال مكتب الحكيم في بيان ان "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واستعرض معه مستجدات الوضع السياسي والواقع الأمني والخدمي في البلاد، حيث دعا إلى تشكيل حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية وأهمية أن تنهض الحكومة القادمة بمهامها في توفير الخدمات وفرص العمل والكثير من التحديات والأولويات".واضاف انه "تمت مناقشة مستجدات الواقع الصحي بعد الموجة الرابعة التي ضربت البلاد حاثا المؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها بما يتعلق بالتوعية واللقاحات".

واشار البيان الى ان "الطرفان اكدا على تفعيل الجهد الإستخباري أكثر من ذي قبل وإدامة العمليات الإستباقية، فيما دعا الحكيم إلى مراعاة مصالح المواطنين عند إتخاذ القرارات والمواقف".

