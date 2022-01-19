شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 15 عاماً لفيتنامي تسبب في مقتل عشرات المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت محكمة حكما بالسجن، لمدة 15 عاما، على رجل فيتنامي، في بلجيكا، اليوم الأربعاء، بسبب دوره كقائد لعملية تهريب البشر، أدت إلى مقتل عشرات المهاجرين، على متن شاحنة في بريطانيا، قبل عامين، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا".

وأضافت الوكالة أنه تم تغريمه أيضا 920 ألف يورو(مليون دولار) ومصادرة حوالي 3ر2 مليون يورو، موضحة أن المحكمة حكمت بالسجن على 17 آخرين، من جنسيات ، لم يتم الكشف عنها، في نفس المحاكمة، بمحكمة "بروجيس" الجنائية، بما يتراوح ما بين عام وعشرة أعوام، بينما تم تبرئة خمسة متهمين.

يذكر أنه في أواخر تشرين أول/أكتوبر 2019، تم العثور على 39 جثة، في شاحنة مبردة، في بلدة "اسيكس"، بالقرب من لندن، وربما تم تهريب الرجال الـ 31 والنساء الثمانية الفيتناميين، إلى البلاد، بتلك الطريقة.