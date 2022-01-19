انت الان تتابع خبر انشيلوتي يعلق على مباراة التشي في كاس ملك اسبانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "لا يمكن أن نكون مطمئنين لأن هذه مباراة ببطولة كأس الملك وتحمل أهمية لكل الفرق، ستكون مباراة معقدة يجب أن نستعد لها جيدًا سنخوض هذه المواجهة خارج الديار لا توجد قرعة جيدة وأخرى سيئة".وختم" "علينا الاستعداد جيدا لمباراة لها أهمية لريال مدريد وللجميع".

ويبحث ريال مدريد عن التتويج بكأس الملك للمرة الأولى منذ 2014 علما بأنه توج باللقب 19 مرة من قبل.

