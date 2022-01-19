شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يزور أوكرانيا خلال أسابيع وسط أزمة بين موسكو وكييف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوكرانيا خلال أسابيع قليلة، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الرئاسة.



وأضاف المتحدث إبراهيم كالين، أنه ”على تواصل مع أوكرانيا وروسيا بشأن حل التوترات المتصاعدة بين البلدين“.

وعبَر الغرب عن مخاوفه من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، بعدما حشدت موسكو عشرات الألوف من الجنود قرب حدود أوكرانيا. وتنفي روسيا وجود مثل تلك الخطط.