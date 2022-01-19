السيسي يبحث مع العاهل البحريني التحديات بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة التحديات بالمنطقة.



ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وتم التوافق خلال الاتصال حول "أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي".

كما تناول الاتصال "بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، حيث ثمّن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين".

بدوره، أكد الرئيس المصري اعتزاز بلاده بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير.

وأكد على "استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".