ضمن حياة كريمة.. قافلة طبية بقرية شعاع في المنوفية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

واصلت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات اليوم الأربعاء، تنظيم القوافل الطبية التخصصية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية شعشاع في مركز أشمون بالمنوفية، برعاية الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة.

وأشار "بيومي"، إلى أن الجامعة تنظيم قافلة طبية بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، في إطار الدور المجتمعي التي تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجًا ضمن القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة.