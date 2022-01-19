لماذا تهدد شبكات 5G المطارات الأمريكية

سارعت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركة طيران الإمارات لمسافات طويلة، اليوم الأربعاء لإلغاء أو تغيير الرحلات إلى الولايات المتحدة بسبب الخلاف المستمر حول نشر تقنية الهاتف المحمول 5G بالقرب من المطارات الأمريكية.

ويبدو أن المشكلة لها تأثير خاص على طائرة بوينج 777، وهي طائرة جامبو طويلة المدى تستخدمها شركات الطيران في جميع أنحاء العالم ، وخاصة طيران الإمارات. أطلقت شركتا طيران يابانيتان اسم الطائرة على أنها تأثرت بشكل خاص بإشارات 5G حيث أعلنا عن الإلغاءات والتغييرات في جداولهما.

وحذرت شركات الطيران الأمريكية مطلع يناير الجاري من تداخل شبكات الجيل الخامس مع معدات سلامة الطيران، ما ينذر بـ"كارثة اقتصادية".

وكان من المقرر نشر شبكات الجيل الخامس اليوم الأربعاء 19 يناير، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين شركات الطيران الأمريكية وشركتي AT&T و Verizon، ولكن مع استمرار تخلف شركتي الاتصالات عن وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة، لا يزال الوضع يشكل خطرًا على سلامة الطائرات.

وكانت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" قد أرجأتا إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

وقال رؤساء الشركات في رسالة "نكتب إليكم بشكل عاجل لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريبا من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفدرالية +أف دي آي+ في 19 يناير 2022".

وحذرت الرسالة الموجهة إلى وزير النقل بيت بوتيدجيج ومسؤولين حكوميين من "كارثة اقتصادية" في حالة استمرار شركتي "فيرايزون" و"آي تي أند تي" بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.

وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية يوم الأحد أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين "ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثرا بتداخل الترددات من أصل 88".

وقف آلاف الرحلات.. وشلل تجاري

لكن شركات الطيران تخشى من أن عدم شمول الإجراءات جميع المطارات، مما يمكن أن يتسبب باضطرابات كبيرة بينها وقف آلاف الرحلات، ما قد يوقف الحركة التجارية في البلاد.

ودعت الرسالة السلطات إلى "اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان عدم نشر الجيل الخامس عندما تكون الأبراج قريبة جدا من مدارج المطارات، إلى أن تتمكن إدارة الطيران الفدرالية من تحديد كيفية القيام بذلك بأمان ودون حدوث اضطرابات كارثية".

ووقع الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركات طيران "أمريكان" و"يونايتد" و"دلتا" و"ساوث وست"، بالإضافة إلى عملاقي الشحن "فيديكس" و"يو بي إس".

وحازت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" على عقود بمليارات الدولارات لتشغيل شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة، إلا أنه تم إرجاء إطلاق المشروع مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات.

وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق مع شركات الطيران أو تجميد الهيئات الفدرالية لعمل شركات الاتصالات، فمن المقرر أن يبدأ تشغيل خدمة الجيل الخامس على الصعيد الوطني في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.