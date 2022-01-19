شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. 740 مستفيدًا من الخدمات الطبية لمركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - توزيع 54 طنًا من السلال الغذائية في مديرية المظفر بتعز

- توزيع 331 حقيبة شتوية في الضالع

قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 740 مستفيدا، خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021م حتى 5 يناير 2022م.

وراجع عيادة الباطنية 200 مستفيد، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 95 مريضا، وعيادة الطوارئ 30 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 40 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان، فيما صُرفت الأدوية لـ 370 فردا.

وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 78 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

كما أعلن مركز الملك سلمان عن توزيع أمس 331 حقيبة شتوية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 1.986 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع الحقيبة الشتوية للعام 2022 م الذي ينفذه المركز في الجمهورية اليمنية، فيما وزع المركز أيضا 54 طنًا و249 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 2.617 شخصًا من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن.

يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.