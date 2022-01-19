انت الان تتابع خبر وثيقة تكشف استثناء “جمعة عناد” من اجراءات المساءلة والعدالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وثيقة صادرة في عام 2018، عن استثناء قائد عمليات صلاح الدين السابق من إجراءات المساءلة والعدالة.