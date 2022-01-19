شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تفرض الطوارئ بسبب إصابات كورونا المرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء فومي كيشيدا، اليوم الأربعاء فرض شبه حالة الطوارئ في طوكيو و12 مقاطعة أخرى، بعد ارتفاع كبير في حالات الاصابة بالفيروس كورونا.

وسجلت طوكيو 7377 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين ارتفعت حالات الاصابة الجديدة في أنحاء البلاد إلى أكثر من 38 ألف حالة.

ويسيطر متحور أوميكرون حاليا، على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يواجه فيه موجة تفشي سادسة لفيروس كورونا.