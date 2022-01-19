شكرا لقرائتكم خبر عن 647 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا لمركز الملك سلمان باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز اليوم، بالمبعوث النرويجي الخاص لليمن كجيرستي ترومسدال، يرافقه سفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بولن حيث ناقش الجانبان الأمور المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.

واستعرض المهندس البيز ما يقدمه المركز من مشروعات وبرامج إغاثية وإنسانية لليمن وصلت إلى 647 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا بقيمة 3 مليارات و928 مليونًا و198 ألف دولار أمريكي شملت المحافظات اليمنية كافة دون استثناء.

وأشار للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين والعمل الإنساني في اليمن، ومنها زرعها الألغام في الأراضي اليمنية، وتجنيدها القسري للأطفال، وقصفها المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، فضلاً عن هجماتها المتكررة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة.

وأبدت ترومسدال إعجابها بالعمل الإنساني المميز الذي تنهض به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في اليمن وبقية دول العالم.