18 يناير , 2022
ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف في الهند
في حالة نادرة من نوعها، أنجبت بقرة في قرية براجناندجاون في الهند، عجلاً بثلاث عيون وأربع فتحات أنف، وفق «آسيان نيوز إنترناشيونال».
ومع انتشار الخبر، اصطف عدد كبير من الناس في طابور عند منزل المزارع لـ«عبادة العجل» ووصفه بأنه «يجسد الله».
وولدت بقرة مملوكة للمزارع هيمانت تشاندل، هذا العجل، من سكان قرية ناواجون لودهي، في 13 يناير.
وقال تشاندل لـ «PTI» عبر الهاتف: «للعجل عين إضافية في منتصف جبهته وأيضاً أربعة ثقوب في فتحة الأنف ولسانه أطول أمن العجول العادية».
ونقلاً عن طبيب بيطري، قال المزارع إن الحالة الصحية للعجل جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.