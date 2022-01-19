انطلاق عملية امنية مشتركة في جزيرة نينوى - عاجل

وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من قيادة عمليات نينوى واللواء 44 في الحشد الشعبي والجيش، شرعت بعملية أمنية في جزيرة نينوى".

وأوضح البيان، إن "القوة المسنودة بمديرية مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية والاستخبارات في الحشد والطبابة وبعض التشكيلات الساندة الأخرى، داهمت عددا من المناطق والقرى في جزيرة الحضر منها (المخازن - المتياه - هداج) بحثاً عن المطلوبين وفق المادة (4 ارهاب) حيث شرع قسم الاستخبارات بتدقيق اسماء سكان هذه المناطق والتأكد منهم في حاسبة المطلوبين بعد تفتيش كافة المنازل في القرى من قبل القوة المشتركة".



وتابع، إن "العملية تأتي ضمن الواجبات الأمنية المستمرة والمتواصلة التي تؤديها قواتنا في جزيرة نينوى لبسط الأمن وفرض السيطرة التامة على جميع انحاء قاطع المسؤولية وتفويت الفرصة على العدو من استغلال الثغرات لاستهداف المدنيين من سكان هذه المناطق".