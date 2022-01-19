مصرع ستة جراء حريق في دار مسنين بإسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

لقى ستة حتفهم في حريق شب في دار للمسنين بإحدى ضواحي مدينة بلنسية الإسبانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت إدارة الإطفاء في تغريدة على موقع تويتر، إن الحريق بدأ في وقت متأخر الليلة الماضية واستغرق ساعتين للسيطرة عليه.

وذكرت إدارة الصحة الإقليمية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الدار، وتوفي السادس في المستشفى.

وتم إجلاء حوالي 70 من سكان الدار الواقعة في مونكادا، وهي ضاحية تقع شمال مدينة بلنسية ثالث أكبر مدن إسبانيا. وتتسع الدار لمئة شخص.

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى يعانون من متاعب جراء استنشاق الدخان.

والتحقيق جارٍ في سبب الحريق.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البلغارية أن 9 أشخاص قتلوا بحريق في دار لرعاية المسنين بقرية روياك شرق بلغاريا، وأن بعضهم قضوا اختناقا بالدخان الناجم عن الحريق.

وقال تيهومير توتيف مدير الإدارة المحلية للسلامة من الحرائق، إن الحريق الذي اندلع من السطح الخشبي للدار تم إخماده وإجلاء النزلاء منها والتي يعيش فيها 58 مسنا.

وأضاف توتيف آنذاك: ”عندما وصلت عربات الإطفاء الست إلى الدار، كان السطح قد أتلفته ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف.. بدأ رجال الإطفاء في إجلاء النزلاء، لكن لسوء الحظ فقد تسعة حياتهم“.

وقتل 17 شخصا في أيار/مايو من العام 2016، بعد اندلاع حريق في دار لرعاية المسنين في قرية قرب كييف بأوكرانيا.

وقالت وكالة الطوارئ الأوكرانية الحكومية إن الحريق اندلع في الساعات الأولى في مبنى خاص من طابقين كان يقيم به 35 شخصا بشكل مؤقت في قرية ليتوتشكي على مسافة 37 كيلومترا شمال شرقي كييف.

وذكرت شرطة كييف إنها اعتقلت صاحب المبنى الذي كان يديره كدار خاصة للمسنين، ويتقاضى من كل نزيل ما يعادل 238 دولارا شهريا.

وجاء في بيان على موقع الشرطة أن تحقيقا جنائيا فُتح في الموضوع للاشتباه في احتمال انتهاك قوانين السلامة من الحرائق.

ونقل الموقع الإلكتروني للحكومة عن رئيس الوزراء آنذاك، فولوديمير جروسمان، قوله في بيان إن الحريق مأساة مروعة تسببت بخسارة لا تعوض داعيا إلى تحقيق فوري في أسبابه.