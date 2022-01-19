الجنايات تقضى بالسجن 15 سنة للمتهم بقتل "طفل أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الطفل بالجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "م" عاطل، والمتهم بقتل الطفل محمود علاء الدين قنديل المعروف إعلاميًا بـ "طفل أطفيح"، بالسجن 15 سنة، على خلفية اتهامه بالخطف والسرقة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض ودفاع أسرة الطفل، أن العقوبة الموقعة على المتهم هي أقصى عقوبة في قانون الطفل، وأكد أن أدلة الثبوت في القضية واضحة ولا لبس فيها، وأن الاتهامات الموجهة من قبل النيابة العامة للمتهمين ثابتة.

وتابع "سعيد"، أنه تضامن مع أسرة الطفل من أجل إعادة حقهم، وأنه كان على ثقة كاملة بعدالة القضاء التي لم تضيع حق الطفل، وأشفت صدر أسرته.

جاء ذلك فى إطار الجهود لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (طالب "سن 11" - مقيم بدائرة المركز) ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل، وبسؤال والده قرر أن نجله خرج بمركبة "التوك توك" الخاصة به للعمل عليها، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بمحل البلاغ واكتشف سرقة مركبة "التوك توك".

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة استقل مركبة "التوك توك" صحبة المجني عليه من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق بدائرة المركز، ولدى صولهما لمحل العثور غافله وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة، وألقاه بمكان العثور واستولى على مركبة "التوك توك "، ولاذ بالهرب، كما أرشد عن المركبة لدى عملية".