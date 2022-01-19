موسكو:تصريحات بساكي حول سفارتنا في كييف تعكس تورط واشنطن في الاستفزازات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ.ش.أ):

وصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بشأن التحضير لإجلاء دبلوماسيين روس من أوكرانيا بأنها دليل على تورط واشنطن في استفزازات نشرتها مؤخرا صحيفة " نيويورك تايمز".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا- تعليقا على هذه التصريحات، اليوم الأربعاء-: "يمكن وصف كل ذلك بالسلوك الاستفزازي، فقد فهمنا الآن كل ما تم القيام به، أي أن مصادر"نيويورك تايمز" كانت من جهازالأمن الأوكراني وليس من مراسليها في موسكو"، مضيفا :" أن هذه التصريحات تتحدث عن تورط الولايات المتحدة في التحضير لاستفزازات ضد روسيا " .

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت عن مسؤول أمني أوكراني كبير أن روسيا تعتزم إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم الإيعاز للدبلوماسيين في قنصليتين روسيتين في أوكرانيا بالاستعداد لمغادرة هذه الدولة .

وذكرت الصحيفة أيضا أنه تم نقل 18 شخصا في 5 يناير الجاري، معظمهم من أطفال وزوجات الدبلوماسيين الروس، بالحافلات إلى روسيا، منوهة بأن حوالي 30 شخصا آخرين لحقوا بهم خلال الأيام القليلة التالية .