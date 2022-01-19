وزير خارجية كازاخستان: لا نعتقد أن نزارباييف متورط في أعمال الشغب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، إنه لا يعتقد أن الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف وأقاربه متورطون في الاضطرابات في البلاد.

وأكد الوزير، في حديث نقله موقع Euractiv، أن التحقيق فقط سيحسم هذا الموضوع.

وجاء في نبأ الموقع: “وعندما سئل عما إذا كان نزارباييف أو أي أفراد من عائلته قد تورطوا في أعمال الشغب، قال تيلوبردي إنه لا يعتقد ذلك، لكن التحقيق سيظهر الحقيقة في نهاية المطاف”.

بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من عام 2022، وانطلقت من غرب البلاد بعد أن تمت زيادة أسعار الغاز المسال. بعد ذلك امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، بما في ذلك ألما آتا، العاصمة القديمة وأكبر مدينة في الجمهورية: وبدأت هناك أعمال الشغب التي ترافقت بالنهب ومهاجمة مؤسسات الدولة والاستيلاء على السلاح وانتشار السرقات.