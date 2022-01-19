الإمارات تعلق رحلاتها إلى وجهات أميركية حتى إشعار آخر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

قررت شركة طيران الإمارات، الثلاثاء، أنها ستعلق رحلاتها إلى وجهات أميركية اعتبارا من الأربعاء وحتى إشعار آخر، بحسب إشعار نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الشركة أن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، مضيفة أن من بين الوجهات بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل.

وأشارت الشركة إلى أن رحلاتها إلى مطارات جي.إف.كيه في نيويورك، ومطار لوس أنجلوس الدولي ومطار دولس الدولي في واشنطن مستمرة بشكل اعتيادي.

وتابعت: “نعمل على نحو وثيق مع شركات صناعة الطائرات والسلطات ذات الصلة للتخفيف من المخاوف التشغيلية، ونأمل في استئناف خدماتنا إلى الولايات المتحدة بأسرع وقت ممكن”.

وكان البيت الأبيض قد قال، في وقت سابق الثلاثاء، إنه يرغب في التوصل إلى حل بشأن تشغيل خدمات الجيل الخامس يصون السلامة الجوية ويقلص اضطرابات السفر جوا إلى أقل درجة ممكنة.