وزير الخارجية الأمريكي يصل أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إلى أوكرانيا للتعبير عن دعمه لكييف في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس المرافق له.

وهبطت طائرة بلينكن فجرا في كييف، حيث استقبله مسؤولون أوكرانيون، فيما سيلتقي لاحقا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل يومين من عقده لقاء مع نظيره الروسي في جنيف.

وبعد فشل المساعي الدبلوماسية الأسبوع الماضي في تهدئة المخاوف، حذر البيت الأبيض، الثلاثاء، من أن روسيا مستعدة لمهاجمة أوكرانيا “في أي وقت”.

وتأتي الزيارة قبل لقاء مقرر بين بلينكن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف، الجمعة.

وعلى أمل إظهار دعم ثابت لكييف قبل هذا اللقاء، يقوم وزير الخارجية الأميركي بزيارة ليوم واحد لأوكرانيا.

ويتوجه بلينكن، الخميس، إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لبحث ملف التهديدات الروسية لأوكرانيا.

وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي للصحفيين، الثلاثاء، “نحن الآن في مرحلة يمكن روسيا أن تشن فيها في أي وقت هجوما على أوكرانيا”.

وأضافت “كل الخيارات مطروحة” محذرة من “وضع خطير جدا” ومشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “خلق هذه الأزمة”.

وتنفي موسكو باستمرار تخطيطها لغزو أوكرانيا.